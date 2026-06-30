Ограничения на продажу топлива дошли до Республики Алтай

Временные ограничения на розничную продажу топлива вводятся с 1 июля в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в телеграм-канале. Более жесткие лимиты введены в главных туристических районах.

В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных районах — не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Отпуск в канистры — не более 10 литров.

Меры не будут распространяться на службы экстренного реагирования: скорую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные учреждения и сельскохозяйственные организации.

По словам Турчака, резервного запаса в республике достаточно. Ограничения вводят, чтобы избежать искусственного ажиотажа.