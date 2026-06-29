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Супермаркеты перестали закупать Raffaello и Kinder

Источник:
Sibnet.ru
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Конфеты Raffaello
Фото: Ceeseven / CC BY-SA 4.0

Сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», принадлежащие группе Х5, приостановили поставки продукции Raffaello и Kinder из-за «неоправданно завышенных отпускных цен».

«Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей», — рассказали РБК в пресс-службе компании.

Продукция под брендами Kinder, Raffaello, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Bueno принадлежат компании «Ферреро Руссия» — российскому подразделению итальянского кондитерского гиганта Ferrero Group.

В Х5 добавили, что действующие условия оплаты не сбалансированы со скоростью реализации продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество в текущих условиях «нецелесообразным».

«На данный момент продукции компании хватит чуть более чем на один месяц», — уточнили в пресс-службе Х5, отвечая на вопрос, как скоро пропадет продукция «Ферреро Руссия» из продажи.

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