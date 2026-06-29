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Украина предложила России ограничить зону боевых действий

Источник:
«Вести»
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Украина предложила России ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий, сообщил президент Владимир Путин.

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», — заявил Путин в интервью «Вестям».

По его мнению, в Киеве на фоне «катастрофического дефицита» военнослужащих, «видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением». Однако в планы России это не входит, заверил президент.

Говоря о предложении прекратить удары вглубь территории с обеих сторон, Путин счел, что это делается, потому что ответные удары России вглубь территории Украины «гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям».

Целью российских войск на Сумском и Волчанском направлениях он назвал создание зоны безопасности вдоль российских границ. «И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», — сказал глава государства.

«Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами», — отметил президент.

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Политика #Мир #Военная политика
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