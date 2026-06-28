Можно ли детям ездить на поездах без родителей

Новые правила пассажирских перевозок вступили в силу в России с 1 июня 2026 года, они значительно упростили самостоятельные поездки детей на поездах дальнего следования.

Статья 83 Федерального закона №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» запрещает проезд детей до 10 лет без сопровождения взрослых, автоматически разрешая самостоятельные поездки с наступлением этого возраста.

Теперь РЖД запустили новую услугу — «Сопровождение детей», она действует для пассажиров в возрасте от 10 до 16 лет, которым необходимо отправиться в путешествие без родителей. На стартовом этапе услуга доступна на 20 самых популярных маршрутах в стране.

За ребенком в пути будут следить начальник поезда и специальный проводник. На станции прибытия его лично передадут встречающему, чьи данные заранее указаны в заявлении родителей или опекунов.

Чтобы воспользоваться услугой сопровождения ребенка, родителям или законным представителям нужно минимум за три дня до отправления оформить заявку, подготовить документы, купить билет и оплатить саму услугу — стоимость примерно 1,5 тысячи рублей.

Для поездок внутри России нотариальное согласие от родителей ребенку не требуется. Оно нужно только при пересечении границы или транзите. До 14 лет посадка осуществляется по оригиналу свидетельства о рождении (или его нотариальной копии). С 14 лет — строго по паспорту.

Для поездов пригородного сообщения (электричек) действуют отдельные правила — в них дети могут ездить без сопровождения взрослых с 7 лет. До достижения этого возраста проезд детей без сопровождения взрослых строго запрещен.