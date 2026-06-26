Женщина в Кузбассе расстреляла такси после конфликта на дороге

Конфликт между двумя женщинами на дороге в Новокузнецке закончился стрельбой, в одном из автомобилей — такси — ехали пассажиры, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Автомобилистки: 45-летняя водитель такси на Toyota Corolla и 43-летняя женщина на Nissan Serena— поругались из-за очередности проезда в одном из дворов города. Через некоторое время хозяйка Corolla догнала таксистку и несколько раз выстрелила в машину.

В автомобиле в это время находились двое пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал. У машины повреждены заднее боковое стекло и кузов.

Полицейские задержали нападавшую и изъяли у нее два пневматических пистолета, не требующих разрешения на хранение.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Максимальная мера наказания — семь лет лишения свободы.