Тысячи человек погибли при землетрясении в Венесуэле

Одно из самых мощных землетрясений произошло в Венесуэле за всю историю страны, погибли тысячи человек, сообщила Геологическая служба США.

С разницей всего в 40 секунд у северного побережья были зарегистрированы землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, вызвавшие масштабные разрушения в Каракасе и других регионах, говорится в сообщении.

По данным Геологической службы США, существует высокая вероятность большого числа жертв — называется ориентировочная цифра от 10 до 100 тысяч погибших.

И.о. президента Дельси Родригес объявила режим чрезвычайной ситуации и подтвердила наличие погибших. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном числе погибших». «Два крупных землетрясения, которые только что обрушились на великий народ Венесуэлы, были колоссальной силы и привели к огромному числу погибших», — сказал он.