Новосибирская область ввела лимит на бензин

Власти Новосибирской области рекомендовали сетям АЗС в регионе ввести ограничения на отпуск ГСМ «при риске образования общего дефицита топлива», сообщила пресс-служба правительства региона.

Ограничения предполагают отпуск «в одни руки» не более 40 литров бензина за раз и до 80 литров (на трассовых АЗС — 200 литров) дизельного топлива. Для заправки домашнего инструмента допускается продажа топлива в канистры при соблюдении всех норм законодательства — не более 10 литров.

По данным властей, ранее по собственной инициативе аналогичные ограничения ввела сеть АЗС «Газпромнефть».

При этом, по данным областного оперштаба, поставки топлива в регион стабильны, реального дефицита нет. А то, что на некоторых АЗС периодически нет некоторых видов бензина, объясняется «сроками прибытия и разгрузки бензовозов».



Лимиты на заправку целесообразны на «фоне введения ограничения на отпуск топлива в некоторых соседних регионах», и как следствие, возрастающего спроса.

Ограничения на продажу топлива, по данным на 24 июня, ввели 16 регионов России.