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Православный миллиардер Малофеев раскритиковал мессенджер «Макс»

Источник:
Sibnet.ru
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Константин Малофеев
Фото: Lous Whinston / CC BY-SA 2.0

Российский бизнесмен, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, известный как «православный олигарх», призвал разблокировать Telegram и раскритиковал мессенджер «Макс».

Малофеев в колонке на «Царьграде» написал о бессмысленности блокировки Telegram, так диверсий и террора меньше не стала, хотя запрет мессенджера объяснили именно этим, при этом «Макс» работает плохо, например, в нем нет возможности обеспечить push-уведомления о ракетной опасности.

«Нет полноценной функции комментариев. Нет стабильных сторис для авторов каналов. Нет самостоятельной функции трансляций. Нет прозрачной статистики. Нет понятной аналитики и монетизации», — заявил бизнесмен, добавив, что «Макс» регулярно сбоит, зависает, и есть «более или менее обоснованные подозрения в шпионских функциях».

«Пора прекратить имитацию безопасности. Пора перестать воевать с приложениями на телефонах собственных граждан. Пора заниматься тем, что действительно приближает Победу. Давайте включим Telegram. И займёмся войной», — призвал Малофеев.

Он добавил, что замораживает канал в «Максе», так как считает невозможным поддерживать эту платформу «в данных обстоятельствах».

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Жизнь #Общество #Соцсети
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