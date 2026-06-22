Самый большой парк аттракционов в Сибири открылся в Манжероке

Самый большой в Сибири парк семейных приключений с аттракционами «Дримвуд» открылся на курорте «Манжерок» в Республике Алтай, сообщила пресс-служба курорта.

Сейчас для посетителей отрыты семь тематических аттракционов: «Жужжи лети», «Оранжевая корова», «Умка», «Дом Друзей», «Простоквашино», «Танец Ветра», «Оракул». Отдельная часть парка — первая и единственная в России тематическая зона аттракционов, созданная совместно с киностудией «Союзмультфильм».

Центральным объектом «Дримвуда» стала 32-метровая скульптура «Голова Белого Марала». Ежедневно вечером арт-объект трансформируется в мультимедийную сцену, на которой демонстрируется световое шоу на основе сюжетов древней алтайской мифологии.

Фото: © пресс-служба курорта «Манжерок»

На следующих этапах развития в парке появятся еще несколько масштабных аттракционов, включая башню свободного падения «Эхо гор» высотой 38 метров и диско-костер «Лесной вихрь» с трассой протяженностью 92 метра.

«В первый же день парк "Дримвуд" посетило около 4 тысяч человек, и мы рассчитываем, что за год он примет свыше 150 тысяч гостей», — цитирует пресс-служба председателя правления Сбербанка Германа Грефа.