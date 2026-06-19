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Оставленный матерью в машине на жаре в Кузбассе мальчик впал в кому

Источник:
Sibnet.ru
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Скорая помощь
Фото: © Sibnet.ru

Женщина в Таштаголе оставила в закрытой машине на жаре семилетнего сына и ушла на несколько часов, мальчик впал в кому, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, женщина приехала в Таштагол из Новокузнецка по делам. Ребенка оставила в машине, заблокировав двери, и отсутствовала около трех часов.

Вернувшись, она обнаружила сына без сознания. Врачи диагностировали мальчику тепловой удар. В состоянии комы ребенок помещен в реанимационное отделение.

Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ, максимальное наказание — год лишения свободы).

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