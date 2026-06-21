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С какой скоростью ходят поезда в метро

Источник:
Sibnet.ru
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Поезд метро
Фото: © Sibnet.ru
Скорость поездов в метро не поражает воображение. В среднем это лишь 44-50 километров в час, такие данные приводит Московский метрополитен.

Пассажирам в метро кажется, что поезда несутся по тоннелю со скоростью никак не меньше 100 километров в час. Но это иллюзия. Ее создают отсутствие видимых ориентиров, близость стен, быстрый перестук колес, гул двигателей, вибрация и шум воздушного потока.

На самом деле поезда метро в России никогда не разгоняются больше 80 километров в час. А, если машинист и захочет двинуться побыстрее, его остановит автоматика. 

За безопасностью движения в метрополитенах следит специальная система АЛС-АРС — «Автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости».

Средняя скорость в метрополитенах России без учета остановок на станциях — 44–50 километров в час. На большинстве перегонов поезда могут разогнаться максимум до 60 километров в час. 

Максимальную скорость в 80 километрах в час поезда достигают в редких случаях: только на длинных и прямых перегонах между станциями. 

А можно быстрее

Почему не разрешить скорость выше? Сделать это не позволяют несколько обстоятельств:

Комфорт и безопасность пассажиров. Высокая скорость предполагает быстрый разгон и активное торможение: люди могут не удержаться на ногах.

Короткие перегоны и криволинейные участки. Дистанция между станциями метро небольшая и часто на перегонах бывают повороты: поезда просто не успеют разогнаться.

Снижение пропускной способности. Чем выше скорость поезда, тем длиннее его тормозной путь. Автоматике придется увеличивать дистанцию между поездами, что приведет к увеличению интервала движения.

Средняя скорость 44-50 километров в час появилась не случайно — это математически и экономически выверенный идеал для городской подземки.

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Топ комментариев

pepelmetal

Иранцам пора бы понять, что асашайцам верить нельзя! Ну а репарации в виде 300 лярдов взять нужно и требовать...

c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?