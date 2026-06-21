С какой скоростью ходят поезда в метро

Скорость поездов в метро не поражает воображение. В среднем это лишь 44-50 километров в час, такие данные приводит Московский метрополитен.
Пассажирам в метро кажется, что поезда несутся по тоннелю со скоростью никак не меньше 100 километров в час. Но это иллюзия. Ее создают отсутствие видимых ориентиров, близость стен, быстрый перестук колес, гул двигателей, вибрация и шум воздушного потока.
На самом деле поезда метро в России никогда не разгоняются больше 80 километров в час. А, если машинист и захочет двинуться побыстрее, его остановит автоматика.
Средняя скорость в метрополитенах России без учета остановок на
станциях — 44–50 километров в час. На большинстве перегонов поезда могут
разогнаться максимум до 60 километров в час.
Максимальную скорость в 80 километрах в час поезда достигают в редких случаях: только на длинных и прямых перегонах между станциями.
А можно быстрее
Почему не разрешить скорость выше? Сделать это не позволяют несколько обстоятельств:
Комфорт и безопасность пассажиров. Высокая скорость предполагает быстрый разгон и активное торможение: люди могут не удержаться на ногах.
Короткие перегоны и криволинейные участки. Дистанция между станциями метро небольшая и часто на перегонах бывают повороты: поезда просто не успеют разогнаться.
Снижение пропускной способности. Чем выше скорость
поезда, тем длиннее его тормозной путь. Автоматике придется увеличивать
дистанцию между поездами, что приведет к увеличению интервала движения.
Средняя скорость 44-50 километров в час появилась не случайно — это математически и экономически выверенный идеал для городской подземки.