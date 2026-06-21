С какой скоростью ходят поезда в метро

Скорость поездов в метро не поражает воображение. В среднем это лишь 44-50 километров в час, такие данные приводит Московский метрополитен.

Пассажирам в метро кажется, что поезда несутся по тоннелю со скоростью никак не меньше 100 километров в час. Но это иллюзия. Ее создают отсутствие видимых ориентиров, близость стен, быстрый перестук колес, гул двигателей, вибрация и шум воздушного потока.



На самом деле поезда метро в России никогда не разгоняются больше 80 километров в час. А, если машинист и захочет двинуться побыстрее, его остановит автоматика.



За безопасностью движения в метрополитенах следит специальная система АЛС-АРС — «Автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости».

Средняя скорость в метрополитенах России без учета остановок на станциях — 44–50 километров в час. На большинстве перегонов поезда могут разогнаться максимум до 60 километров в час.



Максимальную скорость в 80 километрах в час поезда достигают в редких случаях: только на длинных и прямых перегонах между станциями.

А можно быстрее

Почему не разрешить скорость выше? Сделать это не позволяют несколько обстоятельств:

Комфорт и безопасность пассажиров. Высокая скорость предполагает быстрый разгон и активное торможение: люди могут не удержаться на ногах.

Короткие перегоны и криволинейные участки. Дистанция между станциями метро небольшая и часто на перегонах бывают повороты: поезда просто не успеют разогнаться.

Снижение пропускной способности. Чем выше скорость поезда, тем длиннее его тормозной путь. Автоматике придется увеличивать дистанцию между поездами, что приведет к увеличению интервала движения.



Средняя скорость 44-50 километров в час появилась не случайно — это математически и экономически выверенный идеал для городской подземки.