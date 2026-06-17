Россия ограничит полеты легких самолетов

Временный режим ограничения полетов легких и сверхлегких воздушных судов введут в Центральной России, сообщила Росавиация.

Он будет действовать с 20 июня 2026 года до особого уведомления для полетов на высоте до 5,2 километра. Ранее ведомство ограничило полеты легких и сверхлегких воздушных судов в ряде регионов.

В частности, ограничения уже действуют над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями, отмечается в сообщении.

При этом регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по маршрутам в сообщении с аэропортами Центральной России согласно расписанию. Ограничительные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.