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Россия ограничит полеты легких самолетов

Источник:
Sibnet.ru
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Россия ограничит полеты легких самолетов
Фото: mliu92 / CC BY-SA 2.0

Временный режим ограничения полетов легких и сверхлегких воздушных судов введут в Центральной России, сообщила Росавиация.

Он будет действовать с 20 июня 2026 года до особого уведомления для полетов на высоте до 5,2 километра. Ранее ведомство ограничило полеты легких и сверхлегких воздушных судов в ряде регионов.

В частности, ограничения уже действуют над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями, отмечается в сообщении.

При этом регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по маршрутам в сообщении с аэропортами Центральной России согласно расписанию. Ограничительные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

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