НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Крым запретил ночные поездки на мотоциклах

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Крым запретил ночные поездки на мотоциклах
Фото: thomasrdotorg / CC BY 2.0

Запрет на передвижение в ночное время мотоциклов, питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов и иной мототехники начинает действовать на территории Крыма 17 июня, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

Согласно опубликованному на сайте администрации республики документу, основная цель ограничений — обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Запрет будет действовать с 20.00 до 6.00. Под ограничения попадают мотоциклы, мопеды, квадроциклы, а также питбайки и мотороллеры с двигателем до 125 кубических сантиметров. Контроль за исполнением указа будет осуществляться сотрудниками МВД.

Эксперты отмечают, что шум двигателей мотоциклов и мопедов похож на звуки летящих беспилотников ВСУ, что дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты.

SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
ГИБДД объявила о массовых проверках водителей по стране
ЦБ снизил территориальный коэффициент ОСАГО в Новосибирской области
Водителям разрешили ездить на вездеходах с «обычными» правами
Оформлять пьяных водителей будут быстрее
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Правила владения оружием смягчили в России
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Поздравление Медведева породило панику на Западе
Девушку сбросили в 40-метровую пропасть без страховки. ВИДЕО 18+
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
20
Путин увидел стратегическое преимущество России
18
Разрешен выпуск бензина заниженного экологического класса
16
Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду
16
Путин назначил дату выборов в Госдуму
15
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации