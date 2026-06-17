Крым запретил ночные поездки на мотоциклах

Запрет на передвижение в ночное время мотоциклов, питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов и иной мототехники начинает действовать на территории Крыма 17 июня, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

Согласно опубликованному на сайте администрации республики документу, основная цель ограничений — обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Запрет будет действовать с 20.00 до 6.00. Под ограничения попадают мотоциклы, мопеды, квадроциклы, а также питбайки и мотороллеры с двигателем до 125 кубических сантиметров. Контроль за исполнением указа будет осуществляться сотрудниками МВД.

Эксперты отмечают, что шум двигателей мотоциклов и мопедов похож на звуки летящих беспилотников ВСУ, что дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты.