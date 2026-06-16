Почему одни люди стареют быстрее других

Регулярное общение с токсичными людьми ускоряет старение организма, выяснила группа американских исследователей из Нью-Йоркского университета. Работа ученых опубликована в «Сборнике Национальной академии наук США» (PNAS).

Виноват хронический стресс

Для оценки скорости старения ученые использовали так называемые эпигенетические часы — они оценивают состояние маркеров старения ДНК в клетках человеческого организма. С возрастом это состояние предсказуемо меняется.

Согласно расчетам специалистов, каждый дополнительный «токсик» в окружении человека ускоряет старение примерно на 1,5% и увеличивает биологический возраст примерно на девять месяцев.

Главный фактор ускоренного старения — хронический стресс, вызываемый недоброжелательными отношениями. Каждый дополнительный проблемный человек в окружении ускоряет этот процесс.

Где токсичных людей больше всего

Исследователи выяснили, что больше всего токсичных людей среди коллег по работе (11,3%) и соседей по съемной комнате или квартире (10,4%). Многих раздражают родственники и родители (9,8%), а также дети (9,7%).

Чуть меньше токсичных людей среди партнеров (8,7% в официально неженатых парах и 8,5% среди супругов). А минимальное количество подобных взаимоотношений среди друзей — там «токсиков» всего 3,5%.

При этом разные типы раздражающих людей влияют на организм в разной степени. Исследование показало, что быстрее всего стареть человека заставляют токсичные родственники, ведь зачастую с ними практически невозможно избежать общения.

Организм человека хорошо приспособлен к нерегулярным стрессам, однако если такое воздействие становится длительным или хроническим, то оно вызывает необратимые последствия, включая ускоренное старение, констатируют ученые.