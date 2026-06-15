НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Участников СВО предложили внести в черный список

Источник:
ТАСС
691 2
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Фото: © European Union

Еврокомиссия предложила поименно включить в черный список всех россиян, принимавших участие в военной операции на Украине, чтобы закрыть им въезд в Евросоюз, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз», — цитирует дипломата ТАСС.

Соответствующая мера может войти в 21-й пакет антироссийских санкций. Брюссель впервые рассматривает возможность запрета на въезд в ЕС для всех российских граждан, которые проходили службу в Вооруженных силах России с начала 2022 года.

Среди обсуждаемых мер также ограничения против 90 российских банков, криптовалютных платформ, объектов транспортной инфраструктуры и судов, которые в ЕС связывают с теневым флотом.

Еще по теме
Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду
США и Иран достигли сделки о прекращении боевых действий
Путин поздравил Трампа с 80‑летием без подарков
Израиль раскритиковал соглашение США с Ираном
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
Путин анонсировал важнейшее внутриполитическое событие
Roblox заработал в России без ограничений
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Обсуждение (2)
Картина дня
Армия США и НАТО
Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Участников СВО предложили внести в черный список
Президент США Дональд Трамп
США и Иран достигли сделки о прекращении боевых действий
АЗС
Разрешен выпуск бензина заниженного экологического класса
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣

mosquito__2010

с куклами вуду у ермака эффектно получилось. и без бы. государственность тупой нацистской украины така...