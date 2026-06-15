Участников СВО предложили внести в черный список

Еврокомиссия предложила поименно включить в черный список всех россиян, принимавших участие в военной операции на Украине, чтобы закрыть им въезд в Евросоюз, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз», — цитирует дипломата ТАСС.

Соответствующая мера может войти в 21-й пакет антироссийских санкций. Брюссель впервые рассматривает возможность запрета на въезд в ЕС для всех российских граждан, которые проходили службу в Вооруженных силах России с начала 2022 года.

Среди обсуждаемых мер также ограничения против 90 российских банков, криптовалютных платформ, объектов транспортной инфраструктуры и судов, которые в ЕС связывают с теневым флотом.