Ограничения на продажу бензина появились в Кузбассе

Жители Кемеровской области заметили ограничения на продажу бензина на АЗС «Форус» — не более 20 литров в одни руки. По словам властей, такое возможно только у небольших операторов.

«Лимит введен в связи со сложной рыночной обстановкой», — говорится в объявлении на заправке, фото которого появилась в канале «Инцидент Кузбасс» и в местных СМИ.

Такая ситуация возможна на станциях небольших операторов, прокомментировал минпромторг региона. «Стоит отметить, что небольшие операторы АЗС, не имеющие собственного производства, могут повышать розничные цены вслед за ростом оптовой цены или ограничивать продажу нефтепродуктов», — отметило ведомство.

На крупных АЗС, таких как «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть», ситуация «стабильная по объемам поставок населению и организациям».

«На все крупные АЗС минпромторгом Кузбасса направлены письма с предписанием о незамедлительном информировании министерства в круглосуточном режиме о наличии проблем с поставкой нефтепродуктов для принятия необходимых мер реагирования», — добавило министерство.

Ограничения на продажу топлива в последнее время вводились в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге.