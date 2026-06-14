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Российских подростков защитят от деструктивного контента в интернете

Источник:
ТАСС
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Подросток за компьютером
Фото: © Magnific.com/

Утвержденная правительством Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года впервые закрепляет комплекс мер по информационной безопасности детей и подростков.

В условиях роста числа противоправных деяний несовершеннолетних с использованием интернета Концепция предусматривает разработку единых подходов к защите подростков от деструктивной информации, а также механизмов индивидуальной профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента.

Планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов, возникающих в цифровой среде, приводит ТАСС содержание документа.

Концепция включает повышение квалификации специалистов (педагогов, психологов, социальных работников) в области кибербезопасности и противодействия вовлечению подростков в деструктивные сообщества.

Развивается система наставничества закрепление за подростками из групп риска наставников из числа старших школьников, студентов или волонтеров.

Ожидается снижение доли повторных преступлений среди несовершеннолетних и доведение до 100% охвата подростков, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа, организованными формами досуга, отдыха и занятости.

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Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места