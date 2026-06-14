Российских подростков защитят от деструктивного контента в интернете

Утвержденная правительством Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года впервые закрепляет комплекс мер по информационной безопасности детей и подростков.

В условиях роста числа противоправных деяний несовершеннолетних с использованием интернета Концепция предусматривает разработку единых подходов к защите подростков от деструктивной информации, а также механизмов индивидуальной профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента.

Планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов, возникающих в цифровой среде, приводит ТАСС содержание документа.

Концепция включает повышение квалификации специалистов (педагогов, психологов, социальных работников) в области кибербезопасности и противодействия вовлечению подростков в деструктивные сообщества.

Развивается система наставничества закрепление за подростками из групп риска наставников из числа старших школьников, студентов или волонтеров.



Ожидается снижение доли повторных преступлений среди несовершеннолетних и доведение до 100% охвата подростков, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа, организованными формами досуга, отдыха и занятости.