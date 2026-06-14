Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать секретное оружие под названием «дискомбомбулятор» против своих противников.

Соответствующее изображение он опубликовал в своей соцсети Truth Social. «Вас дискомбобулируют», — написано на картинке.

На изображении, сгенерированном при помощи искусственного интеллекта, Трамп стоит, предположительно, на авианосце и смотрит в бинокль на суда и истребители.

Discombobulator дословно на русский можно перевести как «дезориентатор». Discombobulator происходит от сочетания английского глагола discombobulate (дезориентировать, сбивать с толку) и суффикса -or.

В январе The New York Post со ссылкой на венесуэльского военного писал, что в ходе операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцы применили неизвестное оружие, испускающее «сильную звуковую волну».



Позже Трамп раскрыл название секретного оружия — «дискомбобулятор». Президент США заявил, что именно он придумал такое наименование. «Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было «дискомбобулировано», — отметил Трамп.