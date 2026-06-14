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Трамп пригрозил «дискомбобулировать» врагов США

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать секретное оружие под названием «дискомбомбулятор» против своих противников.

Соответствующее изображение он опубликовал в своей соцсети Truth Social. «Вас дискомбобулируют», — написано на картинке.

На изображении, сгенерированном при помощи искусственного интеллекта, Трамп стоит, предположительно, на авианосце и смотрит в бинокль на суда и истребители.

Discombobulator дословно на русский можно перевести как «дезориентатор». Discombobulator происходит от сочетания английского глагола discombobulate (дезориентировать, сбивать с толку) и суффикса -or.

В январе The New York Post со ссылкой на венесуэльского военного писал, что в ходе операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцы применили неизвестное оружие, испускающее «сильную звуковую волну».

Позже Трамп раскрыл название секретного оружия — «дискомбобулятор». Президент США заявил, что именно он придумал такое наименование. «Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было «дискомбобулировано», — отметил Трамп.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места