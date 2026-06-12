ГИБДД объявила о массовых проверках водителей по стране

Госавтоинспекция России в период с 11 по 14 июня Госавтоинспекция РФ проводит масштабные рейды на дорогах стран, сообщило ведомство, отметив, что основная цель акции — выявление нетрезвых автомобилистов.

Особое внимание ГИБДД уделит регионам с интенсивным трафиком: Тверской, Новгородской, Ивановской, Пензенской, Кировской областям, Еврейской АО, Республике Коми и Крыму, рассказали «Известиям» в ведомстве.

В ГИБДД призвали граждан не оставаться в стороне и немедленно сообщать в полицию, если они увидят водителя в неадекватном состоянии за рулем, заверив, что по каждому такому сигналу будут оперативно приняты меры.

В Госавтоинспекции подчеркнули: пьяная езда или отказ от медосвидетельствования грозит лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также существенным штрафом. В отдельных случаях нарушителю может грозить и уголовная статья.