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Кремль прокомментировал разблокировку Roblox

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Разблокировка Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в случае соблюдения российских законов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее игровая платформа Roblox была разблокирована в России по просьбе Минцифры и Роскомнадзора. Отмечалось, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

Онлайн-платформа после консультаций с российскими властями представила «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», уточнило министерство.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в декабре 2025 года. До блокировки общее число российских пользователей, зарегистрированных на платформе, составляло порядка 30 миллионов человек, по числу игроков Россия уступала только США и Бразилии.

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