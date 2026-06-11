Кремль прокомментировал разблокировку Roblox

Разблокировка Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в случае соблюдения российских законов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее игровая платформа Roblox была разблокирована в России по просьбе Минцифры и Роскомнадзора. Отмечалось, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

Онлайн-платформа после консультаций с российскими властями представила «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», уточнило министерство.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в декабре 2025 года. До блокировки общее число российских пользователей, зарегистрированных на платформе, составляло порядка 30 миллионов человек, по числу игроков Россия уступала только США и Бразилии.