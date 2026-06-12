НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Жара и грозы ждут Западную Сибирь на праздничных выходных

Источник:
Sibnet.ru
256 0
Жара в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Аномально жаркая погода с грозами сохранится в регионах Западной Сибири на длинных выходных в честь Дня России, сообщил Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Жару принес прогретый воздух субтропического происхождения с центральных районов Средней Азии. С 12 по 15 июня температура воздуха днем в 30-34 градуса Цельсия прогнозируется в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай.

Вероятны кратковременные дожди, местами ливни, с градом и шквалистым усилением ветра до 17 метров в секунду.

В течение первой декады июня среднесуточная температура существенно превышала климатическую норму данного периода на 3-6 градусов. То же прогнозируют во второй декаде.

«Однако усиление неустойчивости в атмосфере на фоне преобладания области пониженного давления будет способствовать развитию конвективных процессов в послеполуденное и вечернее время. Летние дожди, грозы предполагаются в большинстве дней декады», — говорится в прогнозе синоптиков.

Еще по теме
Грозы прогремят в Западной Сибири
Аномальная жара сохранится в Западной Сибири на выходных
Начали жарко: каким будет лето в Западной Сибири
Побережье Черного моря в Турции окрасилось в коричневый цвет
смотреть все
Жизнь #Погода #Новосибирск #Кузбасс #Томск #Алтайский край
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
19
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
17
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо
14
Военные пройдут обязательную геномную регистрацию
13
Эксперт назвал самые подделываемые товары в России
12
Зеленский разослал «письмо» Путину по всему миру