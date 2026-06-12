Жара и грозы ждут Западную Сибирь на праздничных выходных

Аномально жаркая погода с грозами сохранится в регионах Западной Сибири на длинных выходных в честь Дня России, сообщил Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Жару принес прогретый воздух субтропического происхождения с центральных районов Средней Азии. С 12 по 15 июня температура воздуха днем в 30-34 градуса Цельсия прогнозируется в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай.

Вероятны кратковременные дожди, местами ливни, с градом и шквалистым усилением ветра до 17 метров в секунду.

В течение первой декады июня среднесуточная температура существенно превышала климатическую норму данного периода на 3-6 градусов. То же прогнозируют во второй декаде.

«Однако усиление неустойчивости в атмосфере на фоне преобладания области пониженного давления будет способствовать развитию конвективных процессов в послеполуденное и вечернее время. Летние дожди, грозы предполагаются в большинстве дней декады», — говорится в прогнозе синоптиков.