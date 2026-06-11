Когда разрешено спускаться на нижние полки в поезде

Поездки в российских поездах нередко сопровождаются спорами — кому и когда можно сидеть за столиком на нижних полках. Чтобы избежать конфликтов, достаточно знать правила перевозок РЖД.

Согласно правилам РЖД, возможность пассажиру с билетом на верхнюю полку спуститься вниз и занять место у столика предоставляется для приема пищи и строго ограничена по времени:

Утро (завтрак): 7.00–10.00 (не более 30 минут)

День (обед): 12.00–15.00 ( максимум один час)

Вечер (ужин): 19.00–21.00 (не более 30 минут)

В эти интервалы пассажир на нижней полке обязан освободить место за столиком соседу сверху. Если возникает конфликт, следует обратиться к проводнику — он обязан вмешаться и обеспечить соблюдение норм.

В остальное время претендовать на нижнюю полку можно только по неформальной договоренности. Вне утвержденных интервалов отказ «нижнего» пассажира поделиться своим пространством считается законным.

Еще один вариант перекусить с комфортом в другое время — воспользоваться вагоном-рестораном. В правилах нет запрета на то, чтобы пассажиры приходили туда со своей едой. Однако они работают не на каждом направлении. Список таких составов доступен на сайте РЖД.