НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Когда разрешено спускаться на нижние полки в поезде

Источник:
Sibnet.ru
125 0
Железная дорога
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Поездки в российских поездах нередко сопровождаются спорами — кому и когда можно сидеть за столиком на нижних полках. Чтобы избежать конфликтов, достаточно знать правила перевозок РЖД.

Согласно правилам РЖД, возможность пассажиру с билетом на верхнюю полку спуститься вниз и занять место у столика предоставляется для приема пищи и строго ограничена по времени:

  • Утро (завтрак): 7.00–10.00 (не более 30 минут)
  • День (обед): 12.00–15.00 ( максимум один час)
  • Вечер (ужин): 19.00–21.00 (не более 30 минут)

В эти интервалы пассажир на нижней полке обязан освободить место за столиком соседу сверху. Если возникает конфликт, следует обратиться к проводнику — он обязан вмешаться и обеспечить соблюдение норм.

В остальное время претендовать на нижнюю полку можно только по неформальной договоренности. Вне утвержденных интервалов отказ «нижнего» пассажира поделиться своим пространством считается законным.

Еще один вариант перекусить с комфортом в другое время — воспользоваться вагоном-рестораном. В правилах нет запрета на то, чтобы пассажиры приходили туда со своей едой. Однако они работают не на каждом направлении. Список таких составов доступен на сайте РЖД.

SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
Новые «биометрические» рейсы появятся в июне
Спецпредставитель Путина заявил, что тоннель между Россией и США будет
Заработала скидка на проезд по платным дорогам для многодетных
Прототип сверхзвукового лайнера разработают в России
смотреть все
Жизнь #Транспорт и дороги
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Почему советские поезда были зелеными
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
14
Военные пройдут обязательную геномную регистрацию
14
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
13
Эксперт назвал самые подделываемые товары в России
12
Школьники пожаловались на ошибки в ЕГЭ
12
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо