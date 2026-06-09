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Roblox разблокируют в России

Источник:
Sibnet.ru
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Roblox
Фото: Henry Burrows / CC BY-SA 2.0

Минцифры и Роскомнадзор попросили снять ограничения с Roblox, соответствующая просьба направлена в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба ведомства.

«В начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы», — говорится в сообщении.

Минцифры уточнило, что онлайн-платформа представила «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей».

Roblox пообещала запустить до конца месяца механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам, признав неэффективность существующих технологий защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в декабре 2025 года. На начало 2026 года у игры насчитывалось более 380 миллионов активных пользователей в месяц, по этому показателю платформа входит в число самых популярных в мире.

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