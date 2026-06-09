Явлинский предрек ядерный конфликт с Европой «в первые дни»

Вооруженный конфликт России с Европой и НАТО, если таковой случится, в первые же дни перерастет в ядерную войну, считает основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Я вам просто хочу сказать, что если такое столкновение произойдет, то ядерная война начнется в первые дни. Все, точка», — заявил Явлинский в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

На вопрос, кто первый «нажмет на кнопку», политик ответил, что «это неважно». «Я думаю, что это просто неизбежность первых дней, неизбежность. Они одновременно нажмут, потому что там трудно будет выяснить, кто первый, кто второй», — считает Явлинский.

По его словам, «нынешняя ситуация может перерасти в большую опасность и большое стратегическое столкновение».

«Я не верю в тактические удары, что они будут с одной стороны. Я думаю, что сразу же все перерастет в стратегическое ядерное столкновение. Ну и все, а дальше и обсуждать нечего», — добавил Явлинский.