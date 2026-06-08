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Крым остался без туристов

Источник:
«Коммерсантъ»
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Пляж
Фото: © Sibnet.ru

Количество бронирований гостиниц в Крыму с 24 мая по 6 июня 2026 года сократилось на 31% год к году, в Севастополе — на 40%, следует из данных Travelline.

Полуостров выпал из топ-10 популярных туристических направлений в стране, сейчас на него приходится только 1,5% продаж, пишет «Коммерсантъ». Согласно Travelline, с 24 мая по 6 июня в Крыму были отменены 79% бронирований, в Севастополе — 71%.

Причиной резкого снижения спроса на отдых в Крыму эксперты называют топливный кризис. В конце мая на полуострове ввели строгие ограничения — бензин отпускается преимущественно по талонам, а продажа за наличные блокируется или лимитируется.

Традиционно большинство туристов прибывает в Крым на автомобильном транспорте. По оценкам участников рынка, если проблемы с продажей бензина не удастся решить до конца июня, то Крым в этом году может потерять до 3–4 миллиона туристов.

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Жизнь #Туризм
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