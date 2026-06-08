Уволен первый вице-губернатор Новосибирской области

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов уволен со своего поста, сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании правительства. Причины увольнения губернатор не назвал.

«Юрий Федорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области. Попрошу обязанности, закрепленные за первым замом губернатора, исполнять в соответствии с временным перераспределением», — сказал Травников.

Губернатор уточнил, что до конца июня внесет изменения в структуру правительства и администрации губернатора, обязанности Петухова на постоянной основе перераспределят между другими заместителями главы региона.

Петухов с октября 2015 года занимал должность первого вице-губернатора, он был назначен предыдущим главой региона Владимиром Городецким. Возглавивший область в 2017 году Травников сохранил за ним пост.

Депутаты Заксобрания в 2023 году вновь согласовали его назначение в новый состав правительства области. Петухов награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

На прошлой неделе в телеграм-каналах появилась информация, что чиновник задержан по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Информация официально не подтверждена.