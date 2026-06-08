НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Уволен первый вице-губернатор Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
314 2
Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области
Фото: © избирательная комиссия Новосибирской области

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов уволен со своего поста, сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании правительства. Причины увольнения губернатор не назвал.

«Юрий Федорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области. Попрошу обязанности, закрепленные за первым замом губернатора, исполнять в соответствии с временным перераспределением», — сказал Травников.

Губернатор уточнил, что до конца июня внесет изменения в структуру правительства и администрации губернатора, обязанности Петухова на постоянной основе перераспределят между другими заместителями главы региона.

Петухов с октября 2015 года занимал должность первого вице-губернатора, он был назначен предыдущим главой региона Владимиром Городецким. Возглавивший область в 2017 году Травников сохранил за ним пост.

Депутаты Заксобрания в 2023 году вновь согласовали его назначение в новый состав правительства области. Петухов награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

На прошлой неделе в телеграм-каналах появилась информация, что чиновник задержан по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Информация официально не подтверждена.

Еще по теме
Путин объяснил нестабильность планеты
Путин поделился мыслями о переизбрании на новый срок
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Совфед одобрил арест имущества релокантов
смотреть все
Политика #Россия #Новосибирск
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Почему советские поезда были зелеными
Коварный котенок-акробат родился в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

Egorka72

Да уж, суверинитет..... особенно виден когда цены в продмаге видишь..

7fond

Что понимать под "делом"? ИП Чайканши, перепродающего арбузы или китайскую одежду, или РЖД, АвтоВАЗ,...