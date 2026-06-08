Кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с российской нефтью

Страны Евросоюза (ЕС) разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать танкеры, заподозренные в перевозке российской нефти, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас

Танкеры разрешили задерживать в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI. «Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», — цитирует ТАСС Каллас.

Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для инспекций торговых судов, чтобы предотвратить незаконные поставки оружия в Ливию.



Европейская комиссия в 20-м пакете антироссийских санкций намерена обосновать юридические основания для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по ее мнению, перевозящих российскую нефть.