Прилепин отказался продлить контракт для участия в СВО

Российский писатель, политик и военнослужащий Захар Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в специальной военной операции, хотя в конце апреля заявлял, что намерен заключить еще один контракт с Добровольческим корпусом.

«Контракт пока не продлеваю», — сказал Прилепин ТАСС.

Последний контракт писателя был заключен с Добровольческим корпусом Минобороны, где бойцы получают все выплаты, помимо так называемых подъемных, и могут заключить контракт на определенный срок.

«Там основной состав — добровольцы Донбасса, которые не могут попасть либо не хотят заходить в Росгвардию или в министерство обороны в качестве кадровых военных», — отметил Прилепин.

Прилепин заключил контракт с Добровольческим корпусом в октябре 2025 года. До этого в 2023 году был комиссован после покушения на него. Он участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Публицист получил предложение о работе в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II. Он будет курировать идеологическую и воспитательную работу.