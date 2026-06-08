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Прилепин отказался продлить контракт для участия в СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Захар Прилепин
Фото: © телеграм-канал Захара Прилепина

Российский писатель, политик и военнослужащий Захар Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в специальной военной операции, хотя в конце апреля заявлял, что намерен заключить еще один контракт с Добровольческим корпусом.

«Контракт пока не продлеваю», — сказал Прилепин ТАСС.

Последний контракт писателя был заключен с Добровольческим корпусом Минобороны, где бойцы получают все выплаты, помимо так называемых подъемных, и могут заключить контракт на определенный срок.

«Там основной состав — добровольцы Донбасса, которые не могут попасть либо не хотят заходить в Росгвардию или в министерство обороны в качестве кадровых военных», — отметил Прилепин.

Прилепин заключил контракт с Добровольческим корпусом в октябре 2025 года. До этого в 2023 году был комиссован после покушения на него. Он участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Публицист получил предложение о работе в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II. Он будет курировать идеологическую и воспитательную работу.

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