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Коварный котенок-акробат родился в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Детеныш маргая — одной из самых удивительных и исчезающих кошек Южной Америки, прозванной акробатом — родился в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, сообщила пресс-служба учреждения.

Самец появился на свет 19 февраля 2026 года. Для пары маргаев этот малыш стал уже третьим детенышем. Малыш хорошо растет и осваивает навыки, свойственные представителям вида.

Маргая называют кошкой-акробатом. В отличие от многих своих сородичей, он проводит большую часть жизни не на земле, а высоко в кронах деревьев. Кот легко передвигается по самым тонким ветвям, совершает прыжки до девяти метров в длину и до шести метров в высоту, а также может висеть на ветке, удерживаясь только задними лапами.

Секрет такой ловкости — длинный хвост, который служит балансиром. Более половины длины тела маргая приходится именно на него.

В природе маргай охотится на птиц, белок и даже обезьян. Для этого зверек использует необычный прием: имитирует крики детенышей тамаринов, заманивая добычу поближе.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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