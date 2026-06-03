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Собчак заявила о гомофобии среди чиновников

Источник:
Sibnet.ru
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Ксения Собчак
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Журналистка Ксения Собчак призвала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и других чиновников признать гомофобию в ответ на доносы на ее интервью с блогером Игорем Синяком.

Интервью Собчак со скандальным бьюти-блогером Игорем Синяком, создателем паблика «ВПШ», вышло на канале «Осторожно, Собчак» в YouTube и VK 1 июня. Мизулина назвала видео «провокацией» в День защиты и «бесовщиной» и попросила МВД проверить его на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным требованием выступила ячейка «Русской общины».

«У нас в стране тоже есть люди, которые одеваются как Синяк, и никто их за ЛГБТ не притягивает. Есть четкий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет», — написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

По словам журналистки, Мизулина и подобные ей чиновники прикрываются защитой детей, вместо того чтобы признать свою гомофобию. «Я общаюсь с людьми изо всех регионов России, из городов и глухих деревень, и понимаю, что гомофобии у них нет. А у чиновников есть. И это что-то говорит именно о таких чиновниках», — указала Собчак.

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