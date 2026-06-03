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Депутат объяснил смысл закона о защите исторической правды

Источник:
Sibnet.ru
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Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Закон о защите исторической правды направлен на превентивную работу с гражданами и недопущение умаления подвига народа при защите Отечества, говорится в пояснительной записке к документу.

Смысл нововведений — в работе на опережение, написал глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискаревв своем телеграм-канале. «Крайне важно применять такие инструменты своевременно — еще до того, как человек нарушит закон», — отметил он.

На практике закон закрепляет формат индивидуальной профилактики. Если человека уличили в увлечении фейками об истории России, его не станут сразу привлекать к ответственности. Сотрудник полиции сначала побеседует с ним.

Закон даст силовикам возможность реагировать, когда «человек встал на опасный путь, но еще не совершил действий, влекущих административную или уголовную ответственность», пояснил депутат.

Юристы отмечают, что таким образом закон о защите исторической правды смещает фокус с наказания (штрафов и уголовных сроков) на предупреждение.

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