Депутат объяснил смысл закона о защите исторической правды

Закон о защите исторической правды направлен на превентивную работу с гражданами и недопущение умаления подвига народа при защите Отечества, говорится в пояснительной записке к документу.

Смысл нововведений — в работе на опережение, написал глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискаревв своем телеграм-канале. «Крайне важно применять такие инструменты своевременно — еще до того, как человек нарушит закон», — отметил он.

На практике закон закрепляет формат индивидуальной профилактики. Если человека уличили в увлечении фейками об истории России, его не станут сразу привлекать к ответственности. Сотрудник полиции сначала побеседует с ним.

Закон даст силовикам возможность реагировать, когда «человек встал на опасный путь, но еще не совершил действий, влекущих административную или уголовную ответственность», пояснил депутат.

Юристы отмечают, что таким образом закон о защите исторической правды смещает фокус с наказания (штрафов и уголовных сроков) на предупреждение.