Новосибирский зоопарк 1 июня подарит детям бесплатный вход

Новосибирский зоопарк присоединился к празднованию Дня защиты детей. 1 июня посетители до 16 лет смогут пройти на территорию зоосада совершенно бесплатно, сообщила пресс-служба зоопарка.

Для бесплатного посещения на входе потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст. Дети, не достигшие 14 лет, согласно правилам должны находиться на территории зоопарка только в сопровождении взрослых.

Вход в зоопарк будет бесплатным с 10.00 до 14.00 часов. В праздничной программе заявлены танцевальные номера, экологические викторины, творческие мастер-классы, интерактивные площадки. Для гостей также организуют пенную вечеринку и шоу мыльных пузырей.

Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в России. Он занимает площадь порядка 65 гектаров, в нем содержится около 11 тысяч особей животных, принадлежащих 770 видам.

