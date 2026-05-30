Участникам СВО упростят получение школьного аттестата

Источник:
ТАСС
Аттестат
Фото: © Sibnet.ru

Завершающие обучение военнослужащие смогут пройти промежуточную аттестацию и получить документ об образовании без сдачи ЕГЭ, сообщил директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Госуниверситета просвещения Иван Бондюков.

Новый порядок позволит участникам специальной военной операции своевременно получить документы об образовании без дополнительных препятствий. Одновременно сохранение возможности сдачи ЕГЭ обеспечит им право на поступление в вузы на общих основаниях.

Эксперт также подчеркнул, что решение учитывает особенности службы, поскольку многие военнослужащие не имеют возможности лично присутствовать в пунктах проведения экзаменов из-за выполнения боевых задач.

По словам Бондюкова, новый механизм отражает индивидуальный подход государства к военнослужащим и позволяет совместить получение образования с выполнением служебных обязанностей.

