Россия сделала Армении «газовое предупреждение»

Sibnet.ru
Газпром
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Армении направлено письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления республики в Евросоюз, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Из письма следует, что Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве с Арменией в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если та продолжит процесс вступления в ЕС.

Официальный Ереван в результате может не только потерять право на скидку на российский газ и нефтепродукты, но и в целом окажется в трудной ситуации из-за сложности с замещением российских поставок.

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Москва сейчас поставляет Еревану нефтепродукты и газ на льготных условиях с одновременным запретом на реэкспорт в третьи страны.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа — по итогам прошлого года «Газпром» поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще 476 миллиона кубометров газа республика получила из Ирана.

