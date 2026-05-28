НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему людям нравится слушать грустную музыку

Источник:
Sibnet.ru
307 1
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Фото: © Sibnet.ru
Миллионы людей слушают грустную музыку, хотя это кажется нелогичным. С точки зрения эволюционной биологии, грусть — сигнал бедствия. Чем объясняется удивительная способность наслаждаться негативными переживаниями?

Одним из самых грустных музыкальных произведений в мире считается Адажио для струнного оркестра американского композитора Сэмюэля Барбера, написанного под впечатлением от поэмы Вергилия «Георгики».

Как грусть становится лекарством

Мозг воспринимает минорные аккорды, как сигнал о реальной травме или утрате. В результате меланхоличные или депрессивные мелодии запускают в теле человека сложный химический процесс, выяснили ученые.

Гипофиз начинает активно выделять пролактин — у млекопитающих этот гормон отвечает за снижение стресса, чувство утешения и материнский инстинкт. Фактически, он является сильнейшим природным обезболивающим.

Одновременно грустная музыка активирует зоны мозга, которые отвечают за сопереживание (эмпатию). Это стимулирует выработку окситоцина — гормона привязанности. В завершении происходит выброс дофамина — возникает парадоксальное чувство удовольствия.

МРТ-исследования подтвердили — при прослушивании грустной музыки у человека активируются зоны, отвечающие за боль и вознаграждение. Это единственный известный случай, когда мозг одновременно интерпретирует стимул как «опасный» и «приятный».

Есть и любопытный побочный эффект — печальная музыка подавляет активность префронтальной коры. Это зона планирования, страха будущего и самоанализа. Отключение «рационального» в мозге — отличный вариант отдохнуть для человека, который часто тревожится.

Именно поэтому грустную музыку предпочитают люди с аналитическим складом ума и высоким IQ. Кроме этого, исследования показали, что у любителей минорных аккордов в среднем значительно богаче фантазия. 

Еще по теме
Чем мраморная говядина отличается от обычной
Почему кровь берут из безымянного пальца
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Почему трава на футбольном поле полосатая
смотреть все
Жизнь #Интересно #Музыка #Психо
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане
Обсуждение (1)
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о риске распространения ядерного оружия
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
ЕС потребует от России сократить армию
Техосмотр автомобиля
Стоимость техосмотра автомобилей определят по-новому и повысят
Планета Земля
Ученые указали на рекордное замедление вращения Земли
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Россия обрела самый опасный корабль в мире
32
Илон Маск запустил самую большую в мире ракету
31
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
22
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
21
Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы