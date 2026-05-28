Почему людям нравится слушать грустную музыку

Миллионы людей слушают грустную музыку, хотя это кажется нелогичным. С точки зрения эволюционной биологии, грусть — сигнал бедствия. Чем объясняется удивительная способность наслаждаться негативными переживаниями?

Одним из самых грустных музыкальных произведений в мире считается Адажио для струнного оркестра американского композитора Сэмюэля Барбера, написанного под впечатлением от поэмы Вергилия «Георгики».

Как грусть становится лекарством

Мозг воспринимает минорные аккорды, как сигнал о реальной травме или утрате. В результате меланхоличные или депрессивные мелодии запускают в теле человека сложный химический процесс, выяснили ученые.

Гипофиз начинает активно выделять пролактин — у млекопитающих этот гормон отвечает за снижение стресса, чувство утешения и материнский инстинкт. Фактически, он является сильнейшим природным обезболивающим.

Одновременно грустная музыка активирует зоны мозга, которые отвечают за сопереживание (эмпатию). Это стимулирует выработку окситоцина — гормона привязанности. В завершении происходит выброс дофамина — возникает парадоксальное чувство удовольствия.

МРТ-исследования подтвердили — при прослушивании грустной музыки у человека активируются зоны, отвечающие за боль и вознаграждение. Это единственный известный случай, когда мозг одновременно интерпретирует стимул как «опасный» и «приятный».

Есть и любопытный побочный эффект — печальная музыка подавляет активность префронтальной коры. Это зона планирования, страха будущего и самоанализа. Отключение «рационального» в мозге — отличный вариант отдохнуть для человека, который часто тревожится.

Именно поэтому грустную музыку предпочитают люди с аналитическим складом ума и высоким IQ. Кроме этого, исследования показали, что у любителей минорных аккордов в среднем значительно богаче фантазия.