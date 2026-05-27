МИД назвал условия для вывода российских войск из Приднестровья

Источник:
РИА Новости
ВС РФ в Приднестровье
Фото: Вадим Савицкий / CC BY 4.0

Россия будет готова обсудить вывод войск из Приднестровья в случае прогресса в мирном процессе, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Для постановки вопроса необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования», — приводит РИА Новости слова Полищука.

По его словам, что ключевые функции военных в Приднестровье — миротворчество и охрана складов боеприпасов, находящихся там еще со времен СССР.

Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, по мнению которой вопрос вывода российских войск из Приднестровья следует обсуждать в рамках переговоров по Украине.

Приднестровье, 60% жителей которой составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Там опасались, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.

В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

