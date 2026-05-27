Shaman заинтриговал фанатов видео с секретной папкой

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выпускает ролики, в которых ходит по Москве с «секретной» папкой в руках.

На первом видео Shaman стоит с папкой на фоне посольства США и заявляет: «Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это Shaman. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды».

Во втором — певец говорит, что «недоброжелатели» хотели выкупить информацию из этой папки, но он «пойдет до конца».

Shaman не в первый раз устраивает акции у американской дипмиссии в Москве. Летом 2024 года он проводил там концерт-митинг против цензуры.