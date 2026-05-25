Потерялись победители «Морского боя»

Игра «Морской бой» завершилась на Sibnet.ru 17 мая. Согласно правилам, организаторы связываются с победителями по e-mail, указанным в личных кабинетах пользователей Sibnet.ru. У некоторых победителей e-mail нет или указаны неактуальные.



Просьба срочно указать электронную почту в личном кабинете и сообщить об этом на адрес поддержки игры box@sibnet.ru. В письме нужно указать ник и дату заполнения e-mail. Если до истечения суток 26 мая 2026 года эти данные не поступят, игроки окончательно потеряют право на получение приза.



Еще несколько победителей не ответили на письма организаторов. Возможно пропустили сообщения или письма попали в спам. Просьба также ответить до 26 мая.



Список победителей игры «Морской бой» опубликован на сайте игры.