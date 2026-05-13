Первое смертельное ДТП произошло на четвертом мосту в Новосибирске

Автомобили врезался в опору четвертого моста в Новосибирске в ночь на среду и сгорел, погибли двое, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, 13 мая в 4.28 по местному времени (1.28 мск) водитель-женщина на Subaru Legacy ехала по развязке четвертого моста на левом берегу, со стороны площади Труда в сторону Станционной.

Машина налетела на бордюрный камень, вылетела на параллельную дорогу, врезалась в опору моста и загорелась. Женщина и ее пассажир скончались на месте происшествия.

На месте работают экипаж Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.