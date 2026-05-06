Рэпер Navai (Наваи Бакиров) на спорткаре Ferrari врезался в светофор на Зубовском бульваре в Москве, сообщили правоохранительные органы.

ДТП произошло во вторник, 5 мая. Черная машина без номеров врезалась в светофор, никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения, сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Слава богу, что все живы-здоровы, это самое главное», — прокомментировал Navai в видео телеграм-канала SHOT. По словам рэпера, он ехал со скоростью 60-65 километров в час, а причиной аварии стали «плохие», спортивные колеса.

Дептранс Москвы в телеграм-канале сообщил, что водитель передвигался на автомобиле без номеров. За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры составят обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав.

Наваи Бакиров — участник рэп-дуэта HammAli & Navai, артист также выступает сольно.

В тот же день в Москве в ДТП с мотоциклом погибла блогер и фотограф Ксения Добромилова, снимавшаяся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война».