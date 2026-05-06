Звезда клипа «Девочка-война» погибла в ДТП с мотоциклом

Фотограф, блогер и актриса Ксения Добромилова, снимавшаяся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война», погибла в ДТП с мотоциклом в Москве.

Мотоциклист сбил пешехода, находившегося на проезжей части, на улице Большая Дорогомиловская. Женщина скончалась, сообщила прокуратура Москвы.

Погибшей оказалась 34-летняя Добромилова. Девушка также была известным в мотосообществе фотографом. В соцсетях она писала, что планировала снимать байкеров Большой Дорогомиловской.

Девушка в соцсетях утверждала, что нередко буквально рискует жизнью, чтобы получить эффектный кадр.

По данным телеграм-канала SHOT, примерно через 50 минут после начала съемок в Добромилову влетел 32-летний байкер. У него после столкновения зафиксировали ушибы и ссадины.