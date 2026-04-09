Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида народа СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. Документ размещен на портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 354.1 УК (реабилитация нацизма) и в статью 243.4 УК (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).

Наказанием за отрицание факта геноцида советского народа станет лишение свободы на срок до трех лет или штраф в размере до 3 миллионов рублей. За осквернение или уничтожение мемориалов грозят штраф до 5 миллионов рублей либо лишение свободы до пяти лет.

Инициатором законопроекта, направленного на повышение «национальной безопасности», стала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Ранее документ одобрила Госдума и Совет Федерации.

