Банкам разрешат заключать договоры с клиентами по видеосвязи

«Ведомости»
Биометрические данные
Банк России разрабатывает экспериментально-правовой режим (ЭПР), который откроет кредитным организациям возможность заключать договоры с клиентами по видеосвязи без необходимости личного визита в отделение.

ЭПР находится в согласовании с профильными ведомствами, включая ФСБ, Росфинмониторинг, Минфин и Минцифры, сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с ходом подготовки инициативы.

Зампред Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов рассчитывает, что режим одобрят в первой половине 2026 года, после чего до конца года планируется запустить пилотный проект.

При этом банки смогут использовать только отечественные системы конференц-связи, которые соответствуют требованиям безопасности и защиты данных, отметили собеседники издания.

Если эксперимент окажется успешным, процедура открытия счета и оформления банковских продуктов упростится и ускорится. Для идентификации и подписания документов достаточно будет пройти верификацию в режиме реального времени через защищенный видеоканал.

