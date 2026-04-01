НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Электронную подпись потребуется срочно обновить

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Фото: Ambuj Saxena / CC BY 2.0

Россиянам, использующим квалифицированную электронную цифровую подпись (ЭЦП) с криптографической защитой, необходимо ее обновить. Если этого не сделать, то с 1 апреля такая ЭЦП перестанет работать.

Дело в том, что Федеральная налоговая служба с 1 апреля 2026 года перешла на использование новых стандартов криптографической защиты информации, сообщила пресс-служба ведомства. Поддержка старых алгоритмов шифрования прекращена.

Реализация нового шифрования возможна только при помощи программного средства криптографической защиты информации, в частности «КриптоПро CSP 5.0 R2» и выше в случае использования ключевого носителя в качестве пассивного хранилища ключей.

Применение ключей электронной подписи теперь возможно только при использовании носителей «Рутокен ЭЦП» версии 3.0 и выше, поддерживающих актуальные стандарты, отметило ведомство.

Квалифицированная электронная подпись использует криптографию и отвечает всем требованиям ФСБ. Она приравнивается к собственноручной, с ее помощью разрешается сдавать декларации в ФНС, подавать заявки на налоговые вычеты и поступление в вуз.

Документы, подписанные такой подписью, принимают районные и арбитражные суды. С ее помощью можно регистрировать ИП или организацию, заключать и расторгать договоры купли-продажи транспортных средств.

Экономика #Деньги #Интернет
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Удавиков

нужно больше рабов для миллиардеров, отрабатывает лобби

Uynachalnica

И только, а героя труда жалко чтоли?

Egorka72

Эти "неуважаемые" ничего тяжелей стакана не поднимали - вот и несут ересь.....

Uynachalnica

А я бы ему посоветовал свои советы в мемуарах оставлять. Чисто тот, кто боится слежки, такие девайсы...