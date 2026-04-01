Электронную подпись потребуется срочно обновить

Россиянам, использующим квалифицированную электронную цифровую подпись (ЭЦП) с криптографической защитой, необходимо ее обновить. Если этого не сделать, то с 1 апреля такая ЭЦП перестанет работать.

Дело в том, что Федеральная налоговая служба с 1 апреля 2026 года перешла на использование новых стандартов криптографической защиты информации, сообщила пресс-служба ведомства. Поддержка старых алгоритмов шифрования прекращена.

Реализация нового шифрования возможна только при помощи программного средства криптографической защиты информации, в частности «КриптоПро CSP 5.0 R2» и выше в случае использования ключевого носителя в качестве пассивного хранилища ключей.

Применение ключей электронной подписи теперь возможно только при использовании носителей «Рутокен ЭЦП» версии 3.0 и выше, поддерживающих актуальные стандарты, отметило ведомство.

Квалифицированная электронная подпись использует криптографию и отвечает всем требованиям ФСБ. Она приравнивается к собственноручной, с ее помощью разрешается сдавать декларации в ФНС, подавать заявки на налоговые вычеты и поступление в вуз.

Документы, подписанные такой подписью, принимают районные и арбитражные суды. С ее помощью можно регистрировать ИП или организацию, заключать и расторгать договоры купли-продажи транспортных средств.