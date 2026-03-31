НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Спутник Starlink взорвался по загадочной причине

Источник:
Sibnet.ru
363 1
Спутники группировки Starlink
Фото: © International Astronomical Union

Связь со спутником Starlink на высоте 560 километров над Землей пропала из-за аномалии на орбите, сообщила компания SpaceX на своей странице в X.

«29 марта на орбите спутника Starlink 34343 произошла аномалия, что стало причиной потери связи со спутником на высоте 560 км над Землей», — говорится в сообщении.

Анализ показал, что спутник вышел из строя с образованием обломков — зафиксировано множество новых фрагментов. Инцидент был потерян не в результате столкновения — по всей видимости, он взорвался сам.

Представители SpaceX отметили, что данное событие не представляет новой опасности для Международной космической станции. Также взрыв спутника не помешает предстоящему запуску лунной миссии NASA Artemis II.

Компания подчеркнула, что активно работает над установлением первопричины аномалии. Похожее ЧП произошло в конце 2025 года — тогда у спутника произошел разрыв бака с выбросом обломков.

ЧП #Происшествия #Космос
Обсуждение (1)
