Минцифры обязали снизить использование VPN в России

Минцифры России обязалось снизить использование VPN России, заявил глава ведомства Максут Шадаев, отметив, что выступает против административной ответственности за применение таких сервисов.

«Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — сказал Шадаев в профильной группе «МИТ — Мы ИТ» на платформе Max

Он отметил, что Минцифры готово искать решения по снижению использования VPN. В этом вопросе «есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое», — признал министр.

В то же время Шадаев подчеркнул, что Минцифры выступает против административной ответственности за использование VPN, данное «решение в лоб» ведомству категорически не нравится.

«Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — заключил министр.

Ранее Forbes написал, что Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а платформы — ограничить использование сервисов при включенном VPN.