Закуривший в аэропорту Барнаула Киркоров заинтересовал полицию

Sibnet.ru
Филипп Киркоров курит в аэропорту Барнаула
Народный артист России Филипп Киркоров закурил в аэропорту Барнаула — видео распространилось в соцсетях, и полиция начала проверку.

На распространившихся кадрах видно, что Киркоров идет по залу аэропорта и закуривает сигарету.

«По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка», — сообщила пресс-служба транспортной полиции Алтайского края.

«Вышел из самолета, как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта», — объяснила поведение Киркорова его представитель Екатерина Успенская «Газете.Ru».

По ее словам, певец согласен оплатить штраф за курение в неположенном месте. Он может составить до 1,5 тысячи рублей.

Киркоров в 2025 году рассказывал «Пятому каналу», что бросил курить благодаря секретному методу Евгения Петросяна. Правда, эффекта хватило на три недели.

