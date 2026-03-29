Инженерный «комбайн» поступил на вооружение армии России. ВИДЕО

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ)
Фото: © «Уралвагонзавод»

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), разработанная для инженерных войск России, официально принята на вооружение, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».

УБИМ по своим техническим и функциональным характеристикам не имеет аналогов в мире. Ее особенность в том, она заменяет сразу три вида техники: бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ), инженерную машину разграждения (ИМР) и бронированную машину разминирования (БМР).

УБИМ предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных задач даже под огнем противника. Она способна прокладывать маршруты для колонн, оборудовать съезды и выезды на сложных участках местности, например, на крутых склонах рек и оврагов.

Машина также расчищает дороги от снега, прокладывает пути по снежной целине, устраняет завалы из камней и деревьев, засыпает рвы, воронки и овраги, а также укладывает дорожное покрытие для беспрепятственного движения техники.

Машина разработана на базе танка Т-90М «Прорыв». Имеет высокие динамические характеристики за счет двигателя мощностью 1130 лошадиных сил и модульную защиту.

Обсуждение (2)
