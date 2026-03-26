Появились данные о сожжении заживо скота в Новосибирской области

Sibnet.ru
Коровы
Фото: © Freepik

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков направил обращение генпрокурору РФ Александру Гуцану с требованием проверить информацию журналистов о том, что власти сожгли заживо тысячи сельскохозяйственных животных в Новосибирской области, сообщила пресс-служба партии.

«Согласно информации журналистов при умерщвлении животных путем сожжения могли применяться препараты, вызывающие паралич мышц без потери сознания. Это означает, что животные в процессе гибели испытывали удушье, страх и боль, не имея возможности двигаться», — говорится в обращении.

Рыбаков отметил, что даже в условиях чрезвычайных эпизоотических мероприятий отсутствие необходимых препаратов не может рассматриваться как основание для применения методов, заведомо причиняющих животным мучительную смерть.

Председатель «Яблока» призвал дать правовую оценку действиям должностных лиц на предмет нарушения статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными); установить методы и препараты, которые применялись при уничтожении животных, а также привлечь виновных к ответственности.

Скот начали изымать и забивать в нескольких районах Новосибирской области в конце февраля. Официальная причина — вспышка пастереллеза, который опасно мутировал. Жители нескольких сел активно протестовали, поскольку им не предоставили никаких подтверждающих документов.

Данные о количестве убитых животных не озвучивались. На 25 марта 2026 года 258 семьям выплачено более 94 миллионов рублей. Новых случаев возникновения очагов пастереллеза на территории региона не фиксируется.

Еще по теме
Поисковики составили список мест несчастного случая с Усольцевыми
Скот изъяли в последнем хозяйстве в Новосибирской области
Власти объяснили отсутствие карантина в крупных хозяйствах НСО
Новосибирские власти раскритиковали за слабый контроль за животными
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
США объявили Россию ядерной угрозой
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
