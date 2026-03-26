Появились данные о сожжении заживо скота в Новосибирской области

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков направил обращение генпрокурору РФ Александру Гуцану с требованием проверить информацию журналистов о том, что власти сожгли заживо тысячи сельскохозяйственных животных в Новосибирской области, сообщила пресс-служба партии.

«Согласно информации журналистов при умерщвлении животных путем сожжения могли применяться препараты, вызывающие паралич мышц без потери сознания. Это означает, что животные в процессе гибели испытывали удушье, страх и боль, не имея возможности двигаться», — говорится в обращении.

Рыбаков отметил, что даже в условиях чрезвычайных эпизоотических мероприятий отсутствие необходимых препаратов не может рассматриваться как основание для применения методов, заведомо причиняющих животным мучительную смерть.

Председатель «Яблока» призвал дать правовую оценку действиям должностных лиц на предмет нарушения статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными); установить методы и препараты, которые применялись при уничтожении животных, а также привлечь виновных к ответственности.

Скот начали изымать и забивать в нескольких районах Новосибирской области в конце февраля. Официальная причина — вспышка пастереллеза, который опасно мутировал. Жители нескольких сел активно протестовали, поскольку им не предоставили никаких подтверждающих документов.

Данные о количестве убитых животных не озвучивались. На 25 марта 2026 года 258 семьям выплачено более 94 миллионов рублей. Новых случаев возникновения очагов пастереллеза на территории региона не фиксируется.