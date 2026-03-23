Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами

Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Самокиш (Томская область), грубо высказавшийся о смерти актера Чака Норриса и обматеривший подписчиков, извинился, но все равно рискует быть исключенным из партии и потерять мандат.

Самокиш 20 марта, когда стало известно о смерти Норриса опубликовал в соцсетях следующий пост: «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — лайки х….те под постом» (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях к посту в телеграм-канале депутат допустил высказывания и оскорбления в адрес подписчиков с использованием матерных слов. В частности, он назвал комментаторов «дрочерами», «ссыкливыми поклонниками америкосовских ногомахателей», «толстыми ленивцами», «жирными анонимами». Позже все это было удалено.

На следующий день депутат принес извинения, сделав это «по приказу полковника Макарова» (вероятно, имеется в виду первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, полковник в отставке Вячеслав Макарова).

«Полковник Макаров В.С. мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа. Я человек, который, в своей жизни, беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был неправ, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил. Самокиш В.И», — говорится в посте.

Подобное поведение нарушает устав и может послужить поводом для исключения из фракции и сложения мандата, сообщил «Ведомостям» источник в «Единой России». «Извинения в странной форме вызвали дополнительные негативные эмоции, поскольку если извинения искренние, то они так не выглядят», — отметил собеседник издания.

Депутату Самокишу 50 лет. Он родился в Томске. В начале карьеры работал в бизнесе. С 2009 по 2012 годы был замгубернатора Томской области по социальной политике. В 2015 году избран депутатом гордумы Томска. В 2021 году стал депутатом Госдумы VIII созыва по списку ЕР по региональной группе от Кемеровской и Томской областей. Зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.